Manchester City domina o Tottenham e chega à 16ª vitória seguida

O Manchester City chegou à 24ª rodada defendendo uma invencibilidade de 22 jogos e uma sequência de 15 vitórias. O visitante era o Tottenham, justamente o último time a derrotar a equipe de Pep Guardiola.

José Mourinho viu a sua equipe ser dominada desde o início, em uma derrota que iniciou aos 22 minutos, quando Gündogan foi derrubado por Höjbjerg dentro da área.

Na hora da cobrança, a discussão recorrente sobre o batedor gerou um rápido impasse e fez o goleiro Ederson tentar cobrar, mas foi Rodrigo quem assumiu a responsabilidade. Lloris chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Com desvantagem no placar, o Tottenham esboçou uma reação com breve mudança de postura, mas não conseguiu voltar a finalizar e chegou ao intervalo tendo criado apenas um lance de perigo, em ótima cobrança de Harry Kane que acertou a trave; por pouco a bola não entrou no ângulo.

O domínio do jogo se manteve com o City no segundo tempo, e a bola voltou a entrar logo aos 49 minutos, quando Sterling carregou atravessando a área, trocou passes com Foden e ativou Gündogan. O camisa 8 recebeu no miolo da área, dominou e chutou rasteiro para o fundo da rede.

A vantagem tripla no placar chegou aos 65 minutos, com assistência de Ederson. O goleiro brasileiro mandou um longo lançamento para a área adversária, onde Gündogan dominou, derrubou Davinson Sánchez com um drible desconcertante e mandou para dentro. Artilheiro do time na Premier League, o alemão soma onze gols nesta edição da competição.

O atacante galês Gareth Bale entrou no fim segundo tempo para tentar uma reação tardia. Ele quase descontou após passar por dois adversários com belos drible e soltar uma bomba, mas Ederson defendeu. Faltava força para os visitantes enfrentarem o amplo domínio do time da casa.

Com a 16ª vitória seguida (somando todas competições), o Manchester City soma 53 pontos e lidera com vantagem de sete pontos sobre o Leicester. Vale destacar que o Manchester United ainda entrará em campo nesta rodada e pode diminuir a distância para cinco pontos. O Tottenham, com 36, é o oitavo na tabela.

O time de Pep Guardiola volta a campo pela 25ª rodada no próximo domingo, quando enfrenta o Arsenal no Emirates Stadium. No mesmo dia, a equipe de José Mourinho visita o West Ham.