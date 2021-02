Manchester City empresta Patrick Roberts ao Derby County

Patrick Roberts volta a ser emprestado pelo Manchester City. Após a primeira parta da temporada no Middlesbrough também emprestado, agora o jogador sai rumo ao Derby County.

Aos seus 23 anos, o ponta-direita inglês encara um nova aventura no futebol britânico pelas mãos do Derby, equipe com a qual assinou até o fim da temporada.

Durante o primeiro turno da temporada, ele contou apenas com 423 minutos distribuídos em dez jogos oficiais. O ex-jogador do Fulham, Celtic e Girona, entre outros, tem contrato com os de Manchester até 2022.

O acordo entre ambos os clubes foi fechado depois de ter sido quebrado o contrato que o garantia como emprestado ao Middlesbrough até o próximo verão.