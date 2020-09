Manchester City empresta Yan Couto ao Girona

Yan Couto surgiu como destaque do Coritiba e, assim que completou 18 anos, chegou ao Manchester City para iniciar uma nova experiência nesta temporada.

Apesar de não ter estreado com o time principal do Coxa, suas boas atuações na Seleção Brasileira Sub-17 o colocaram no radar das grandes equipes da Europa. No entanto, ele também não atuará ainda com o time de Pep Guardiola.

O lateral-direito, assim como havia adiantado o jornal 'AS', vai ganhar mais experiência atuando no futebol espanhol antes de receber minutos no time da Premier League. Ele foi cedido para atuar na temporada 2020-21 como um dos reforços do Girona, que tenta voltar à primeira divisão.

Yan Couto é o terceiro jogador que faz esse mesmo trajeto. O City também emprestou ao Girona o goleiro Agrijanet Muric e o atacante Pablo Moreno. O time da segundona espanhola também fechou recentemente com Monchu, capitão do Barça B.