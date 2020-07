Manchester City quer renovar com Agüero

O jornal britânico 'Mirror' afirma que o Manchester City pretende aumentar em pelo menos um ano a história de Sergio Agüero no Etihad Stadium.

O atacante argentino tem vínculo válido até 30 de junho de 2021, portanto permaneceria no clube pelos próximos dois anos. Nem mesmo a grave lesão enfrentada atualmente desmotivou a diretoria para manter o plano com o jogador.

Operado no menisco do joelho esquerdo, Agüero está de fora do próximo grande desafio da atual temporada e deverá seguir sendo substituído pelo brasileiro Gabriel Jesus, inclusive na partida de volta das quartas de final da Champions, em agosto, contra o Real Madrid.

O atacante é o maior goleador da história do Manchester City. Nas 370 partidas oficiais com a camisa do clube, já tem 254 gols marcados. Nesta campanha, foram 23 tentos em 32 partidas.