Manchester City inicia preparação para confronto com o Fulham

O Manchester City lidera a Premier Legue com nove pontos de vantagem para o vice-líder Manchester United (62 contra 53).

Após perder justamente para o rival vermelho de Manchester no domingo e se recuperar com uma goleada sobre o Southampton por 5 a 2 no meio de semana, o City volta a campo nesse sábado.

O time de Pep Guardiola encara o Fulham (18º) no estádio Craven Cottage, pela 28º rodada da Premier League.

Confira no vídeo acima como o City se prepara para encarar o Fulham!