Manchester City nega ter feito oferta por Messi

O 4 a 1 do PSG contra o Barcelona na Liga dos Campeões alimentou rumores sobre a possível saída de Messi. A sua ligação com o Barça termina em junho e há quem acredite que o seu futuro possa estar sob o comando de Guardiola, no Manchester City.

A imprensa britânica noticiou nesta sexta-feira uma suposta oferta do City a Messi. Segundo o 'The Sun', a entidade teria oferecido aos argentinos 497 milhões de euros, mas não foi a única oferta. No verão, informou a mesma fonte, o City já tentou convencer Messi com 693 milhões de euros por cinco temporadas.

Não demorou muito para que o Etihad Stadium negasse tudo. Um porta-voz do clube inglês garantiu à rede britânica 'Sky Sports' que não houve contatos ou ofertas para o argentino, nem no verão nem agora.

O jogador de 33 anos, ligado toda a sua vida ao Barcelona, ​​pediu para deixar o clube no verão passado, mas acabou anunciando que ficaria pelo menos nesta temporada.

O Manchester City, segundo diversos rumores, é apresentado como o destino ideal para Messi. Outra opção é PSG. Lá ele se encontraria com Neymar, que disparou todos os alarmes ao dizer que se vê novamente jogando ao lado de seu ex-companheiro no Barça.