City oferece 10 milhões de euros por jovem dupla do Fluminense

O Manchester City entrou forte na disputa para tirar de uma única vez dois jovens destaques da base do Fluminense: o volante Metinho e o atacante Kayky (na foto), ambos de 17 anos. A 'Goal' apurou que o clube inglês colocou na mesa dos cariocas uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) pela dupla.

Natural do Congo, Metinho tem dupla nacionalidade brasileira e começou a carreira no futsal do Madureira, mas ainda com 13 anos rumou para o Tricolor. Foi recentemente incluído na lista de futuras promessas internacionais "Next Generation”, do jornal britânico The Guardian.

Bastante cobiçado na Europa, Kayky também está na mira do Shakhtar Donetsk, que, inclusive, já oficializou uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões), com outros 10 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) em metas atingidas. Até o momento, não houve qualquer avanço na negociação com os ucranianos.