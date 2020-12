Manchester City oferece 19 milhões por uma aposta argentina

No Etihad Stadium, eles pensam no futuro. Não basta deixar a equipe amparada para a próxima temporada, é preciso montar um roteiro para garantir o projeto no longo prazo.

Nesse sentido, Guardiola já tem um talento em sua lista de desejos. Darío Sarmiento, atacante do Estudiantes La Plata, seria seguido pelo técnico espanhol.

Na verdade, segundo Fabrizio Romano, o Manchester City já estaria imerso em sua contratação. As negociações, afirma a fonte, já começaram.

O clube inglês poderia amarrar esse talento argentino, que ainda não atingiu a maioridade, por cerca de 19 milhões de euros. Ele chegaria à Inglaterra em junho de 2021.

O interesse do City por Darío Sarmiento já existe há muito tempo. Já no verão fizeram uma oferta por ele, colocando na mesa do Estudiantes cerca de 8 milhões de euros, valor que foi rejeitado na íntegra. Agora, e sempre de acordo com a fonte citada acima, a equipe argentina poderia dar sinal verde para sua transferência.