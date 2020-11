Manchester City oferecerá um pré-contrato a Messi em janeiro

O Manchester City voltará à disputa por Leo Messi. O portal 'The Telegraph' informou que a equipe britânica oferecerá um pré-contrato para o argentino em janeiro buscando a chegada de Leo na próxima temporada.

Guardiola quer assim ter o melhor jogador com quem já esteve e de quem sempre fala maravilhas. Agora, aproveitando a incerteza institucional, o clube 'citizen' quer atacar.

Leo Messi pode deixar o time do Barcelona de graça no final da temporada. Já ameaçou fazê-lo no verão de 2020, mas finalmente ficou em Barcelona.

Agora, o Manchester City pode oferecer uma saída. E é que o pré-contrato iria unir o camisa 10 com a equipe britânica, que mais uma vez insiste na sua assinatura.

A citada fonte garantiu que o Barcelona já sabe que perderá Messi no próximo verão. Isso porque a delicada situação econômica também dificulta a retenção do argentino com uma nova renovação.

“Não podemos fazer um traje sob medida. Nossa massa salarial é a mais alta da Europa. Dependendo do dinheiro disponível, teremos condições de pagar. Nossas receitas cairão para algo em torno de 300 milhões”, disse Tusquets, presidente da Comissão de Gestão, nesta segunda-feira.

Omar Berrada, semanas atrás, insistiu na contratação do atacante: “É um talento incrível, alguém que pode ter um impacto significativo em qualquer clube do mundo. É o melhor jogador, o melhor da sua geração. Se Messi deixar o Barça e se torna uma possibilidade, poderíamos explorar a opção de sua assinatura", explicou.