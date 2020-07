Manchester City quer Lautaro como substituto de Agüero

Não para de aparecer pedras no caminho do Barcelona em direção a Lautaro Martínez. À relutância e às exigências da Inter, agora precisamos acrescentar o interesse de um gigante como o Manchester City.

O portal 'Sky Sport' diz que o interesse do Manchester City em Lautaro Martínez pode ser mais do que apenas um boato. Poderia ser uma preocupação real para o Barcelona.

O jogador argentino já comunicou à Inter seu desejo de deixar o clube no verão, e parece que sim, embora a negociação agora seja mais difícil do que antes, porque sua cláusula de 111 milhões expirou.

Alguns dias atrás, um acordo verbal entre o jogador e o Barcelona foi anunciado, mas o 'Sport' relata que Bartomeu confirmou que as negociações estão paralisadas. O acordo pode ser fechado com Junior como parte do acordo, para baixar o preço do argentino.

O problema é que o City, encorajada após o perdão do TAS, poderia optar por Lautaro. A lesão de Agüero pode ser decisiva, já que aos 32 anos sua carreira na elite parece estar começando a terminar, e Lautaro é seu substituto natural na Seleção Argentina.

O City poderia explorar os problemas financeiros que o Barcelona tem, convencendo a Inter com uma oferta superior, inatingível para o Barça sem sacrificar nenhum dos jogadores de quem não está disposto a se separar.