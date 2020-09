Manchester City tem oferta de 55 milhões por Koundé recusada

Em Sevilla estão cientes do interesse que Koundé desperta em meio mundo. Grandes times como Barça, Real Madrid ou City estão interessados ​​no zagueiro.

Guardiola quer um defensor à prova de tudo e não vai parar até conseguir Koundé. O jogador do Sevilla é muito do agrado do treinador.

O City já teria mexido os pauzinhos por Koundé. O portal 'Marca' garante que o clube inglês teria feito uma oferta firme ao Sevilla: 55 milhões em troca do zagueiro.

No Sánchez-Pizjuán não foi preciso pensar muito na resposta: "não". Porque o Sevilla tem claro que não vai dar Koundé de graça.

Sevilla refere-se à cláusula de rescisão de Koundé, fixada em 90 milhões de euros. Quem quiser deve apresentar esse valor em Nervión, nem um euro a menos. Será preciso ver se os 'citizen' decidem aumentar a aposta pelo francês.