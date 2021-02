Manchester City segue somando: West Ham é a 20ª vítima seguida

O Manchester City mantém sua fase imbatível na Premier League e, neste sábado, recebeu um West Ham que surpreendia por sua campanha de quarto colocado.

Apesar de maior posse de bola e de dominar o primeiro tempo, o time de Pep Guardiola demorou para transformar sua superioridade em gols. Enquanto isso, os visitantes se mostravam dispostos a arriscar em cada oportunidade que surgisse.

O português Rúben Dias abriu o placar aos 30 minutos com uma cabeçada precisa para superar o goleiro irlandês Darren Randolph após receber assistência em cruzamento de Kevin de Bruyne.

O empate chegou após bom passe de Jesse Lingard para Michail Antonio sem que o brasileiro Ederson pudesse evitar o gol. O placar ficou completo aos 68 minutos, quando John Stones aproveitou assistência do argelino Riyad Mahrez.

Com a 20ª vitória seguida e 28º jogo de invencibilidade (sequências envolvendo todas competições), o time de Pep Guardiola chegou a 62 pontos e abriu 13 de vantagem na liderança da Premier League. O West Ham segue com 45 pontos no quarto lugar. As posições podem mudar com os demais jogos deste fim de semana.

Na próxima rodada, a 27ª, o Manchester City recebe o Manchester United, seu maior rival e atual segundo colocado na competição. O West Ham terá a visita do Leeds United.