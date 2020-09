Manchester City é goleado com hat-trick de Vardy

Manchester City e Leicester chegaram à terceira rodada da Premier League tendo 100% de aproveitamento. Com um jogo a menos, o time de Pep Guardiola iniciou o duelo partindo para cima e não demorou para conseguir vantagem, apesar das ausências de Agüero e Gabriel Jesus, atacantes lesionados.

Um golaço abriu o placar para os donos da casa logo aos três minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Mahrez na entrada da área. Ele chegou batendo de primeira e soltou um torpedo cruzado que entrou no ângulo do gol de Schmeichel.

O Manchester City seguiu dominando a partida e não deu chance para os visitantes finalizarem nos 30 minutos iniciais. Enquanto isso, Fernandinho, Sterling e Rodrigo voltaram a criar chances reais de gol, inclusive com um gol bem anulado por impedimento de Rodri.

O empate aconteceu na primeira finalização do Leicester na partida, que veio somente aos 37 minutos, e teve origem em pênalti marcado sobre Jamie Vardy - iniciando sua atuação de protagonismo. O artilheiro da edição passada da Premier League (23 gols) recebeu dentro da área e foi puxado por Walker. Ele mesmo partiu para a cobrança e converteu ao chutar com força no alto do gol de Ederson.

O segundo tempo teve a virada do Leicester aos 53 minutos em belo gol do artilheiro. Castagne recebeu de Tielemans, subiu pela direita, chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Vardy desviar de letra para dentro.

O nome do jogo era mesmo o camisa 9 do Leicester. Menos de cinco minutos depois de virar, ele fez seu hat-trick após ser derrubado por García e converter mais um pênalti.

Foi a nona vez que o atacante marcou contra o Manchester City. Além disso, Vardy já soma cinco gols em três rodadas da Premier League 2020-21.

O panorama do jogo estava invertido e, após o intervalo, o domínio foi do time de Brendan Rodgers, que chegou ao quarto gol com um belo lance de Maddison. Ele recebeu pela esquerda, conduziu até a entrada da área e soltou um chute cruzado no ângulo de Ederson, encobrindo o goleiro brasileiro.

Ainda havia tempo para mais dois gols. Nathan Aké descontou ao subir mais que todos após cobrança de escanteio e cabecear para a rede do Leicester. Fechando a goleada, Maddison foi derrubado por Mendy dentro da área e Tielemans converteu a cobrança.

A vitória deixa o Leicester na liderança ao lado do Everton, ambos com 9 pontos e 100% de aproveitamento. O Manchester City, com um jogo a menos, tem três pontos e está em 13º.

Os times voltam a campo no próximo fim de semana para a quarta rodada. No sábado, o City visita o Leeds United. Um dia depois, o Leicester recebe o West Ham.