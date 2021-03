Manchester City também tem Haaland como prioridade

O Borussia Dortmund terá trabalho para manter sua grande estrela. Erling Haaland não para de balançar as redes adversárias, soma números excepcionais e atrai olhares de gigantes.

Informação de 'Mirror' aponta para o norueguês de 20 anos como desejo do Manchester City. O jornal britânico destaca que esse é um interesse antigo, mas que agora é visto como prioridade nos planos de reforços do Etihad Stadium.

O Chelsea é outro time da Premier League que aparece com força nos rumores envolvendo o jogador. Segundo 'Bild', a diretoria 'blue' autorizou o início dos esforços para contratá-lo. Na Espanha, especulações apontam para o interesse do Real Madrid.

A saída do jogador foi assunto levado a público nesta semana por seu agente Mino Raiola. Após as declarações do representante do atleta, Michael Zorc, diretor esportivo do clube, também concedeu entrevista em que quis deixar clara a situação do jovem artilheiro e lembrou que ele ainda tem contrato até 2024.

Em meio a diversos interessados e declarações sobre o futuro do craque, existe uma suposta cláusula que permitiria a saída do jogador antes de 2024.

Erling Haaland disputou 43 partidas com o Borussia Dortmund, nas quais soma 43 gols marcados, nove assistências e 37 titularidades.