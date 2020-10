Manchester City volta a "considerar" a contratação de Messi

Leo Messi volta a estampar as capas da imprensa por motivos extra-desportivos. O argentino, de novo, tentado por um Manchester City que parece disposto a esperar o quanto for preciso.

Não passou nem uma semana após o fim do mercado de transferências e o nome de uma grande estrela aparece em cena. Omar Berrard, chefe de operações da entidade 'citizen', é o responsável pelo acendimento da chama.

Em entrevista ao 'Manchester Evening News', quando questionado sobre a possível transferência do jogador do Barcelona, ​​afirmou: “É o melhor jogador do mundo e da sua geração. Acho que qualquer clube do mundo gostaria de explorar a possibilidade de tê-lo na seu equipe".

"É difícil saber o que pode acontecer. Se você pensar nessas duas semanas em que tudo aconteceu em Barcelona, ​​você tem uma ideia de que é impossível saber o que vai acontecer no próximo verão", acrescentou.

Omar Berrard também confirmou que o clube está novamente tentando conseguir a contratação: "Ele é o melhor jogador do mundo e provavelmente seria uma exceção a qualquer possível investimento que faríamos em circunstâncias normais".

"Mas agora fizemos o nosso planejamento para o elenco que temos, mesmo que seja algo que estamos considerando com base nas possibilidades que temos", acrescentou.

E se há quem duvide que o Manchester City tenha os recursos necessários para assumir o salário de Messi, o chefe de operações 'skyblue' também especificou: “Temos que estar preparados em cada uma das posições porque muitos coisas podem acontecer ao mesmo tempo".

"Mas também acredito que temos força econômica e infraestrutura para fazer um investimento significativo, se necessário", disse Omar Berrard.