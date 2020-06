Manchester United, à frente na luta por Havertz

Kai Havertz voltou da paralisação com vontade de ser uma verdadeira bomba do mercado de transferências e ir a um grande time.

Seu rendimento tem sido cada vez maior e o interesse por ele aumenta cada vez mais. Cada vez um time diferente pergunta pelo jogador.

O portal 'The Sun' publicou neste domingo, após outro bom jogo do jogador do Bayer Leverkusen, que o Manchester United está à frente para levar o atacante.

O meio garantiu que o jogador teria um preço de cerca de 57 milhões de euros e seria a alternativa a Jadon Sancho, um jogador que provavelmente custaria mais de 100 milhões.

Embora Odion Ighalo tenha concordado em permanecer na equipe de Old Trafford até pelo menos janeiro, o Manchester United ainda está procurando avançados que possam reforçar o ataque da equipe, um dos mais fracos da temporada 2019-20.