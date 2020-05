Manchester United acerta com promessa de 16 anos

A imprensa britânica garante que o Manchester United está prestes a fechar a chegada de Joe Hugill, jovem atacante de apenas 16 anos de idade, atual jogador das categorias de base do Sunderland.

O atleta também estaria na lista de interesses do Tottenham, mas a diretoria do Old Trafford, segundo o 'Manchester Evening News', já teriam um acordo com o garoto.

Tudo indica que o Manchester United terá uma nova aposta entre seus jovens para a próxima temporada o atacante, faltando ainda o anúncio oficial de sua transferências.