Manchester United aparece na briga por Upamecano

Depois de completar uma temporada espetacular no RB Leipzig, o nome de Dayot Upamecano apareceu na agenda de praticamente todos os grandes times do Velho Continente, que veem o francês como um zagueiro para a próxima década.

A sua juventude (apenas 21 anos) e o seu contrato (teria concordado com o seu clube em sair antes de 2021) fazem dele uma das peças mais procuradas do mercado e muitos clubes já se interessaram por ele.

Até agora, Chelsea e Real Madrid pareciam liderar a corrida para aproveitar os serviços do francês, mas esses dois jogadores de futebol europeus agora parecem ter um novo rival na corrida por Dayot.

E é que de acordo com 'Teamtalk' e outros meios de comunicação ingleses, o Manchester United teria se juntado à corrida nos últimos dias pelo jovem e forte zagueiro do RB Leipzig, que se tornou uma prioridade em Old Trafford.

A informação indica que o jogador francês seria bastante do agrado de um Ole Gunnar Solskjaer que sabe que a retaguarda continua a ser a parte mais fraca da equipe e a sua principal tarefa para a próxima temporada.

É importante relembrar que nesta última temporada o Upamecano disputou um total de 38 jogos pelo RB Leipzig.