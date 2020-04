United comemorando vitória do Liverpool? Aconteceu em 2007

Jamie Carragher revelou que os jogadores do Manchester United comemoraram a vitória do Liverpool contra o Chelsea na semifinal da Liga dos Campeões de 2007, embora haja toda uma rivalidade entre as equipes. Os Red Devils não queriam que os Blues começassem a "irritar demais".

A rivalidade entre United e Liverpool é uma das maiores e mais famosas no futebol mundial, mas foi deixada de lado pelos jogadores do Manchester naquela ocasião por um motivo: José Mourinho. O treinador do clube londrino foi o suficiente para a torcida de Wayne Rooney e companhia pelo Liverpool.

O United também havia alcançado a semifinal da Liga dos Campeões naquele ano. Porém, perdeu para o Milan de Kaká e companhia, com direito ao histórico gol do brasileiro, eleito o melhor do mundo naquele ano, em pleno Old Trafford.

Na outra semifinal, o pênalti de Dirk Kuyt foi o decisivo para colocar os Reds na final que reeditaria a decisão da Liga do Campeões de 2005, quando o Liverpool enfrentou o Milan (e venceu). E Rooney confirmou à Carragher que ele e seus companheiros comemoram esta vitória sobre o Chelsea.

"Wayne Rooney me contou uma história", disse Carragher ao Sky Sports. "O Milan acabaria vencendo eles, mas na noite anterior nós jogamos. E Rooney disse que quando nós vencemos o Chelsea nos pênaltis, os jogadores do United estavam em um hotel assistindo o jogo e explodiram e comemoram".

"Quando você pensa em Liverpool e Manchester United, você pensa na rivalidade... então acho que isso mostra o respeito que tínhamos como time, mas também o tanto que José [Mourinho] e Chelsea estavam irritando tantas pessoas".