Manchester United confirma vaga nas quartas da Liga Europa

Após golear por 5 a 0 no jogo de ida, o Manchester United recebeu o LASK nesta quarta-feira com alguns de seus principais nomes no banco de reservas, como Bruno Fernandes, Pogba e Rashford. Do outro lado, estava o time austríaco que chegou mais longe na história da competição e que, apesar da grande desvantagem, entrou motivado.

Equilíbrio é a palavra que melhor define o primeiro tempo. Foram 45 minutos de uma disputa parelha com oportunidades dos dois lados. Maguire teve as chances mais reais da equipe da casa, que viu o modesto adversário ter as principais tentativas.

O LASK levou perigo a Romero também com finalizações de zagueiros. Em dois escanteios seguidos, Andrés Andrade e Wiesinger quase abriram o placar. O primeiro acertou o travessão em cabeçada e o segundo chutou cruzado de dentro da área, mandando perto do gol de Romero.

Michrol, Balic e Raguz somaram novas tentativas dos visitantes, mas o placar seria aberto apenas na volta do intervalo.

O segundo tempo começou com Ighalo e Williams levando perigo à área do LASK Linz, que conseguiu balançar as redes aos 54 minutos.

Não foi um gol qualquer, foi daqueles que quase rompem o barbante e que merecem replay para serem admirados. Um lindo chute de Wiesinger, que estava muito longe e pegou de primeira após sobra em cobrança de escanteio. Um foguete que parou no ângulo do goleiro Romero.

A comemoração, no entanto, foi encerrada logo em seguida com o gol de empate. Três minutos depois, Lingard recebeu lançamento de Mata. Livre no lado esquerdo do campo de ataque, ele avançou até invadir a área e ficar na cara do gol para mandar para dentro com desvio no zagueiro que tentava afastar.

O equilíbrio se manteve até os últimos minutos, com os anfitriões administrando o placar, evitando a derrota e tentando a vitória até conseguir com Martial aos 87 minutos. O atacante, que recém havia entrado em campo, recebeu de Juan Mata e ficou na cara de Schlanger para mandar para dentro sem dificuldade.

Com o resultado, o time de Solskjaer enfrenta o Copenhague nas quartas de final em partida marcada para a próxima segunda-feira, às 16h (horário de Brasília) e 20h (hora portuguesa). Vale lembrar que a competição será disputada na Alemanha partir da próxima fase.