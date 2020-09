Manchester United contacta o Barça por Dembélé

O contrato de Ousmane Dembélé com o Barça vai até 2022. Mas na Premier League despertou o interesse de grandes equipes como o Liverpool.

E não são só os 'reds' que querem Dembélé. 'Daily Record' afirma que o Manchester United também teria o atacante em seu radar.

Na verdade, e sempre de acordo com esta fonte, do Old Trafford já teriam telefonado para o Barcelona para perguntar sobre Dembélé. As posições seriam totalmente opostas neste momento.

No United eles querem um empréstimo, mas no Barça só o deixariam sair se ele fosse transferido. Eles pretendem obter pelo menos 100 milhões de euros por ele. Uma possível solução seria um empréstimo com obrigação de compra.

Ed Woodward, vice-presidente executivo do Barcelona, ​​teria participado das negociações entre o Barça e o United. Ele quer ser informado em primeira mão sobre a possível chegada de Dembélé a Old Trafford.

No momento, teria sido apenas uma primeira abordagem. Resta saber se o United insiste e consegue convencer o Barcelona a enviar Dembélé.