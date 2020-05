Manchester United decide adiar reforma do Old Trafford

De acordo com o jornal britânico 'Daily Mail', não veremos a reforma de Old Trafford em breve, já que o United decidiu adiar a reestruturação do estádio.

Os 'demônios vermelhos', que renovaram o 'Teatro dos Sonhos' pela última vez em 2006, planejavam incorporar uma arquibancada para os torcedores assistirem ao futebol de pé para acomodar 1.500 pessoas.

Deve-se lembrar que essa prática é proibida na Premier desde 1994, mas a lei foi modificada nos últimos anos para permitir pequenas parcelas de áreas em pé nos estádios.

Na Premier, já existe um campo que tem essa medida: o Estádio Molineux, casa dos Wolves.