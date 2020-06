Manchester United desiste de Sancho e irá atrás de Bailey e Willian

O Manchester United precisa esquecer Jadon Sancho. Logicamente, contra sua vontade. A crise econômica que a pandemia do COVID-19 está causando afetará o clube com força.

O jogador do Borussia Dortmund seria uma peça cobiçada antes do coronavírus. Mas a situação atual mostra que o problema não é o preço, mas as possibilidades financeiras dos interessados.

Por esse motivo, no Old Trafford, eles já estão voltando seus olhos para outros candidatos um pouco mais baratos. E é aí que Leon Bailey e Willian aparecem.

Bailey viu seu progresso desacelerar na última temporada. Sua aparição no Bayer Leverkusen apresentou números melhores do que os atuais. Isso não significa que grandes europeus como o Real não estejam seguindo seus passos.

De acordo com o 'Daily Mail', o atacante jamaicano, com contrato até 2023, poderia deixar a Bundesliga por cerca de 45 milhões de euros.

Por sua parte, Willian, 31 anos, ainda não renovou seu contrato com o Chelsea. O vínculo do brasileiro, que esteve muito próximo do Barça em mercados passados, expira no final desta temporada, então sua chegada pode ter um custo zero, segundo o 'France Football'.