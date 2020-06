Manchester United estende o contrato de McTominay até 2025

O Manchester United tem total confiança em Scott McTominay. O meio-campista escocês entrou brilhantemente no primeiro time e conquistou a confiança de Solskjaer. E conquistou também uma renovação a longo prazo.

Ele estreou com os 'red devils' no final de 2016-17, com apenas 20 anos de idade. Agora, três temporadas depois, McTominay é um elemento central da equipe dirigida por Ole Gunnar Solskjaer.

Ele já jogou 75 jogos, nos quais marcou seis gols, quatro deles nesta temporada incomum. A confiança do norueguês no escocês é total, e é por isso que o United o renovou e o protegeu por mais cinco temporadas.