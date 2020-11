Manchester United, inimigo do Real Madrid na luta por Haaland e Camavinga

Apesar de estarem totalmente envolvidos na temporada, há equipes que também têm a cabeça no futuro. No caso do Real Madrid, a equipe merengue já está vislumbrando o que os espera daqui a alguns anos.

Em relação ao mercado de transferências, há dois jogadores que são muito do gosto dentro da entidade merengue: Haaland e Camavinga têm chances para finalizar na Concha Espina.

Diz-se que o norueguês poderá chegar em 2022, enquanto o francês viria apenas no próximo verão (2021) ou já em 2022, ano em que termina o seu contrato com Rennes.

O grande objetivo para 2021 é Mbappé e isso pode deixar esses dois jogadores, que têm um novo admirador, no esquecimento. O protagonista em questão é o Manchester United.

Segundo relato do 'AS', os 'red devils' estão interessados ​​no atacante e no meia, pois consideram que ambos dariam um salto de qualidade considerável no elenco.

Já para o norueguês, uma hipotética saída do Pogba, também realizada por Mino Raiola, pode levar à chegada do jogador do Borussia Dortmund.

E Cavaminga é mais do mesmo. Se o francês deixar o United, as portas do Old Trafford se abrirão para o jovem meio-campista do Rennes.

Por último, é necessário acrescentar que Upamecano também está em conflito como Varane, peça muito desejada pela entidade inglesa nos últimos tempos.