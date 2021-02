Manchester United-Milan: o jogo que colocará fogo na Liga Europa

A bomba caiu na Liga Europa. Dois dos principais favoritos ao título se enfrentam nas oitavas de final da competição (confira todos os jogos aqui). Manchester United e Milan estrelam o grande mata-mata.

A equipa de Solskjaer tem mostrado um nível muito elevado tanto na competição continental, onde eliminou a Real Sociedad, como na competição nacional, perdendo apenas para o Manchester City.

Os 'red devils', semifinalistas da última edição da Liga Europa, voltarão a confiar em Bruno Fernandes que se tornou a referência do ataque do Manchester United.

Mas ele enfrentará um rival difícil. O Milan de Pioli, apesar de passar por uma pequena desaceleração na temporada, é sempre uma equipe perigosa se tem todas as peças à disposição.

Os 'rossoneri' sofreram para chegar às oitavas de final. O Milan não conseguiu vencer nem na partida de ida nem na de volta contra o Estrela Vermelha, que esteve prestes a eliminar a equipe italiana.

Se o Manchester United contar com Bruno Fernandes, o jogador com maior ELO da competição, segundo dados do BeSoccer Pro, o Milan vai colocar todas as esperanças em Zlatan Ibrahimovic.

Em dez vezes as duas equipes se enfrentaram, todas pela Champions League. Igualdade máxima, com cinco vitórias por equipe, sendo quatro delas em casa.

Será, portanto, a primeira vez que dois clássicos como Manchester United e Milan se enfrentam na Liga Europa. Um confronto de Champions League em busca das quartas de final na Liga Europa.