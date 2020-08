Manchester United pede para Rojo voltar da Argentina

Aos 30 anos, o argentino Marcos Rojo está prestes a voltar ao Manchester United, de onde saiu no meio desta temporada em empréstimo ao Estudiantes.

Com contrato até junho de 2021 com os ingleses, o zagueiro deverá voltar ao Old Trafford. Segundo 'Marca', o atleta recebeu uma notificação dos 'red devils' para que se apresente nas próximas semanas.

O jornal afirma que o clube argentino e o jogador tinham a intenção de manter o vínculo, mas o alto preço e a dificuldade de negociações entre as duas diretorias impossibilitam a permanência.

Após ser revelado pelo Estudiantes, Rojo iniciou uma vida no futebol europeu com passagens de um ano pelo Spartak Moscou, dois pelo Sporting e quase seis no Manchester United.

O zagueiro voltou ao seu time de origem por não fazer parte dos planos de Solskjaer, mas foi prejudicado por uma lesão sofrida em 17 de fevereiro e atuou em apenas uma partida.

Não se sabe qual o destino planejado pelo Manchester United para Rojo, mas não deve haver a continuidade desejada tanto pelo atleta quanto pelo time de La Plata.