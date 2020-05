Manchester United, perto de contratar o outro Dembélé

"Daily Express" afirma que Olympique Lyon e o Manchester United avançaram em busca de um acordo para a transferência de Moussa Dembélé para a equipe de Old Trafford.

De acordo com o jornal, a transferência do atacante, um dos maiores goleadores da Europa, poderia ser fechada por cerca de 70 milhões de euros.

O time de Jean-Michel Aulas recebeu um balde de água fria por não se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões devido ao cancelamento de competições na França. E embora ele ainda esteja vivo na Champions League, suas grandes estrelas estariam forçando para sair.

A possível saída de Memphis Depay já é um forte rumor e agora Moussa Dembélé também poderia continuar sua carreira em outro clube.

O atacante chegou do Celtic em 2018, onde explodiu após uma grande passagem pelo Fulham. Aos 23 anos, ele é um dos grandes artilheiros da Europa e fechou as duas últimas temporadas com 20 e 22 gols.