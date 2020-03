Manchester United pretende ficar com Ighalo

Ighalo deixou de ser uma das transferências mais aleatórias no mercado de transferências e ficou a um passo de ficar. Ele chegou como atacante de emergência e já está dando um nível notável na equipe. Assim, o Manchester United, de acordo com o 'Daily Mail', quer comprar os serviços do jogador.

O primeiro passo que eles querem dar é colocar na mesa uma oferta de contrato que os satisfaça. Provavelmente, essa proposta tem um salário muito maior do que o atual. Ele próprio confessou em uma entrevista que baixou o seu salário para assinar com os 'red devils'.

O próximo passo seria entrar em acordo com SH Shengua, dono do jogador de futebol. Ele chegou como um empréstimo à Premier League e seu contrato com o clube chinês o vincula até 2021. A diretoria inglesa precisará, portanto, negociar.

Outra opção é aguardar o término do seu contrato na Liga Chinesa, para que se possa alterar as cores de sua camisa gratuitamente. Não seria o ideal, pois seria necessário deixá-lo disputar mais uma campanha com o SH Shengua ou obter seu empréstimo novamente.