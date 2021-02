Manchester United quer Sergio Ramos

Depois de conhecer várias versões sobre o 'caso Ramos', a situação do jogador merengue permanece nesta fase da temporada uma incógnita. Com um contrato que termina no final desta temporada, parece que o seu futuro pode estar longe do Bernabéu.

Como era de se esperar, a lista de pretendentes que apareceram para o jogador nas últimas semanas foi notável. City, PSG e Tottenham estão muito atentos à sua situação, mas há outra equipe na Premier League que parece ter aberto vantagem.

O 'Daily Mirror' coleta e explica que, neste momento da temporada, o time mais bem posicionado para assumir os serviços de Ramos é o Manchester United. Não é a primeira vez que o sevilhano soa para os 'red devils', mas nas temporadas anteriores a sua situação contratual era muito diferente.

A informação indica que, em uma eventual escolha entre United e PSG, a decisão de ir para a competição inglesa antes da Ligue 1 seria baseada na competitividade. Nos últimos anos, a equipe agora comandada por Pochettino não teve rival no seu campeonato, porém, nas ilhas, tudo é muito mais aberto.

A equipe de Solskjaer está atualmente em segundo lugar na Premier e está fazendo uma ótima temporada. Os números dos 'red devils' são mais do que notáveis ​​e podem ser mais um trunfo a favor da decisão de Ramos de deixar o clube da sua vida.