Manchester United se reúne com agentes de Lemar

Existem vários clubes da Premier League interessados ​​em Thomas. O último a se destacar foi o Manchester United, que, de acordo com a ESPN, avançou nas negociações. Ele já se encontrou com representantes do jogador para discutir seu contrato.

Não foi revelado se uma reaproximação importante foi realizada nessas negociações, mas foi confirmado que o 'rojiblanco' está disposto a ouvir ofertas. Seu contrato atual com o Atlético de Madrid dura até 2023.

O encontro não agradou muito o Wanda Metropolitano. A intenção da diretiva da capital espanhola é proteger seu vínculo com uma cláusula alta. O objetivo é que, caso sua partida seja inevitável, isso seja feito em troca de uma quantia considerável.

Seu valor atual de mercado é de pouco mais de 30 milhões de euros. O valor entrou em colapso desde que ele chegou ao futebol espanhol, já que o contrataram por 70 milhões. Mesmo assim, o Atleti não está disposto a perder dinheiro com sua possível saída: as negociações parecem duras.