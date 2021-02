Manchester United se une ao Liverpool na briga por Raphinha

Aos 24 anos, Raphinha vive sua primeira temporada no Leeds United e soma cinco gols, cinco assistências e 17 titularidades nos 21 jogos disputados pelo time inglês.

O desempenho recente na equipe treinada por Marcelo Bielsa atraiu olhares de gigantes da Premier League. Inicialmente, rumores apontavam para o interesse do Liverpool, que ganhou forte concorrência.

O brasileiro, que tem contrato válido até 2024, agora também está na mira do Manchester United segundo informação do jornal britânico 'The Sun'.

Revelado pelo Avaí e ex do Sporting, Raphinha tem valor de mercado estimado em 30 milhões de euros de acordo com BeSoccer Pro. O jogador também tem passagens por Vitória de Guimarães e Stade Rennais.