Manchester United defende liderança contra o Istanbul Basaksehir

Manchester United e İstanbul Başakşehir se enfrentam nesta quarta-feira, na Turquia, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21. O jogo está marcado para as 14h55 (horário de Brasília) e 18h55 (hora portuguesa).

Com seis pontos após as duas primeiras partidas, o time inglês é o líder do grupo e vê o PSG, com três pontos a menos, na segunda posição junto com Red Bull Leipzig. O time turco ainda não pontuou e é lanterna.

Chadli e Júnior Caiçara são os desfalques do time local. Já os visitantes chegam com a tendência de um time misto devido à sequência de jogos, com mau desempenho na Premier League.

Alex Telles, com Covid-19, é ausência garantida. Lingard, lesionado, também não poderá atuar. Confira no vídeo acima como foi a preparação do time ingês às vésperas da partida.

Provável escalação do Istanbul Basaksehir: Gunok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Topal, Visca, Kahveci, Ozcan, Turuç e Demba Ba.

Provável escalação do Manchester United: Henderson, Williams, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Matic, Fred, Beek, Rashford, Mata e Martial.