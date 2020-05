United usa lockdown para inovar na observação de jogadores

O Manchester United foi muito criticado nos últimos anos por ficar atrás de seus rivais na Premier League no quesito de recrutamento de atletas, tanto para as categorias de base quanto para o time principal. Muitos jogadores foram contratados a um alto preço mas todos falharam na missão de colocar o clube nos postos mais altos dos principais torneios.

A maneira como o clube investe seu dinheiro foi motivo de críticas até de José Mourinho, ex-treinador dos Red Devils, dizendo que prefere trabalhar com "cinco olheiros muito próximos do que com mais de 500". O trabalho na base tem sido questionado pela fuga de jovens da região para outros clubes do país.

Porém, uma nova tecnologia que permite esse trabalho de análise de jogadores está favorecendo o Manchester United durante a pandemia de Covid-19. Sem futebol e com alguns funcionários do clube não podendo trabalhar de casa, métodos tradicionais de "scout" tiveram que ser mudados.

Ao longo dos últimos anos, a capacidade de observação de atletas do United aumentou em todo mundo e com isso veio uma nova tecnologia para auxiliar este trabalho, que está permitindo ao clube continuar a analisar jogadores mesmo em uma época sem futebol em quase todo o mundo.

Segundo apuração da 'Goal', agora os olheiros do United estão conectados por meio de um link de vídeo e, como equipe, há mais comunicação e referências de ligas de todo o mundo enquanto o clube tenta conseguir os melhores talentos. Esse processo não mudou durante o lockdown na Inglaterra, onde seis pessoas ligadas à Premier League testaram positivo.

Claramente, as conversas que eram mantidas pessoalmente estão agora sendo feitas on-line, mas o mesmo pensamento que foi aplicado nos últimos anos foi mantido e isso pode ser importante para a United quando a janela de transferência se abrir novamente.

O clube também começou a usar analistas de dados onde antes não usava, enquanto tentam se equilibrar com os rivais Manchester City e Liverpool. Piotr Sadowski, olheiro do United no Leste Europeu, indicou como ele vê a janela de transferências se desenrolando neste verão, sugerindo que o clube terá que confiar no banco de dados que está construindo ao longo dos anos.