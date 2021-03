Manchester United vai buscar renovação com Cavani, confirma Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer confirmou que o Manchester United já conversa com Edinson Cavani para acertar uma renovação de contrato com o ex-PSG.

Contratado na última temporada para assumir o ataque dos Red Devils, o uruguaio deixou uma boa impressão nas oportunidades que teve com a camisa vermelha, mas não foi uma figura constante no time titular, como muitos imaginaram.

Por conta da pouca ação, especula-se sobre uma saída de Cavani, inclusive com o Boca Juniors como potencial destino para o matador. No que depender do treinador norueguês, o atacante deve seguir no time inglês.

“Estamos conversando com o Eddy. Ele é um atacante incrível, e se quisermos um elenco competitivo, precisaremos de alguém como ele na área para marcar os gols. As conversas estão avançando”, afirmou o ex- atacante do United.

Em 25 partidas disputadas pelo Manchester até aqui, o uruguaio balançou as redes sete vezes, além de ter distribuído duas assistências para gols. Mesmo com os bons números, Cavani foi constantemente deixado de lado para a escalação de Anthony Martial, francês que divide a torcida.

Em segundo lugar na tabela da Premier League, os Red Devils amargam 14 pontos de distância para o rival local Manchester City, que disparou na competição. Na Liga Europa, o time avançou para as quartas após bater o Milan.