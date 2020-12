O Corinthians venceu o Botafogo na última rodada do Brasileirão, chegou aos 39 pontos na competição e assumiu a 9º, se aproximando cada vez mais do G6.

O treinador da equipe, Vagner Mancini, se mostrou bastante confiante para a sequência do campeonato, já que não perde há seis partidas.

“O torcedor está satisfeito porque a gente conseguiu resgatar o espírito do Corinthians, a jogar com alma, com uma ganância de vencer as partidas, o torcedor gosta disso. A minha contribuição é a mesma de cada um dentro do Corinthians, não quero puxar nada para o meu lado, sou uma peça da engrenagem que comanda, mas acima de tudo tem todo mundo envolvido na sua área”, disse o treinador.

Confira no vídeo acima as palavras de Vagner Mancini!