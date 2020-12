No último domingo, 13/12, o Corinthians recebeu o São Paulo em um grande clássico do futebol paulista e saiu com a vitória por 1 a 0 graças ao gol de Otero.

No vídeo acima, você confere um entrevista com o técnico do Timão, onde ele comemorou o sucesso da estratégia utilizada no jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.