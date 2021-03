O Corinthians confirmou 19 casos de Covid-19 no clube, sendo oito jogadores do elenco principal e onze funcionários. Apesar do surto, o clássico desta quarta-feira contra o Palmeiras está garantido.

O Timão recebe seu grande rival às 19h, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Confira no vídeo acima como foi a conversa de Vagner Mancini com a equipe.