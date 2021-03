Pela 2ª rodada do Paulistão, o Corinthians recebeu o Ponte Preta e venceu por 2 a 1 graças aos gols de Mateus Vital e Jô.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico do Timão, Mancini, onde ele fala da brilhante atuação de Luan no jogo.