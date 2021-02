O Corinthians recebeu o Athletico Paranaense nessa quarta-feira e empatou em 3 a 3, ficando em oitavo lugar com 49 pontos. O Timão agora pensa no jogo do próximo domingo, quando visita o Flamengo.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico Vagner Mancini, que elogiou a atuação de Gustavo Mosquito. O jogador é líder em participações diretas em gols do Corinthians na competição, com cinco gols e três assistências.