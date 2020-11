O Corinthians derrotou o Coritba por 1 a 0 e subiu para a a nona colocação na tabela, com 29 pontos. O gol dos visitantes foi marcado pelo lateral Fábio Santos.

Confira no vídeo acima o que disse Vagner Mancini, técnico do Timão, após vitória sobre o Coxa no Couto Pereira, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.