No último dia 03/02, o Corinthians recebeu o Ceará pela 34ª rodada do Brasileirão e conseguiu sair com a vitória por 2 a 1 graças aos gols de Fábio Santos e Leonardo Natel.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva com o técnico Mancini, onde ele fala que "era importante jogar bem e vencer".