VÍDEO: Mancini explica escolha por dupla de volantes

O Corinthians recebe o Atlético-MG nessa sábado na Neo Química Arena pela 21º rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão saiu na frente, mas levou a virada do agora líder da competição. Em um dos pontos da entrevista coletiva após a partida, Vagner Mancini, treinador do Corinthians justificou a escalação de dois volantes.

"Hoje entrei com o Roni e o Gabriel, Ramiro mais deslocado pela direita e não dá pra saber como seria o jogo se tivesse entrado com outra dupla. A intenção era buscar mais intensidade para ter o que tivemos no primeiro tempo, mais força pra abrir o placar. A equipe teve intensidade e é isso que temos que exigir do Corinthians, marcar forte e chegar forte na frente. Mas contra o Atlético, não dava para entrar com pouca intensidade, dois jogadores no meio campo e não garantir a marcação", explicou.

Confira no vídeo acima o que disse o treinador do Corinthians!