VÍDEO: Mancini explica escolha por Marllon na zaga do Corinthians

Em duelo de desesperados pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi até São Januário e conseguiu vencer o Vasco por 2 a 1. Questionado após a partida sobre a escolha por Marllon na zaga, Vagner Mancini disse:

"Foi uma aposta daquilo que eu vi nos jogos. Acabamos vendo hoje uma grande partida do Marllon junto com o Gil, ele se comportou bem até com a entrada do Fábio Santos, sei da importância do Bruno Méndez para o elenco, mas o treinador sempre vai ter essa opção. Mas a minha escolha foi por aquilo que eu vi no dia a dia e acho que acertei porque hoje a dupla de zaga foi muito bem não só no jogo aéreo como no chão também".

Confira o que disse o treinador do Corinthians no vídeo acima!