VÍDEO: Mancini explica estratégias do Corinthians contra o América-MG

O Corinthians ficou no 1 a 1 com os mineiros, resultado insuficiente para evitar a eliminação na Copa do Brasil. Com mais essa frustração na temporada, o time foca agora apenas no Campeonato Brasileiro, em que soma 24 pontos e está na 10ª posição.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista concedida por Vagner Mancini, treinador do Timão, após a derrota contra o América-MG. Ele comentou sobre a estratégia e as substituições na partida.