Mancini fala do lançamento de jovens no elenco do Corinthians

A estreia do Corinthians no Paulistão 2021 foi contra o Red Bull Bragantino e as duas equipes não passaram de um empate sem gols.

Ao final da partida, Mancini comentou a participação dos novos talentos do 'Timão' na montagem do elenco da temporada 2021.

"Mesclar com jovens não quer dizer que vá perder a mão e jogar peso excessivo neles. É necessário mesclar experiência. Vi Rodrigo muito bem, Cauê muito bem. Isso abre uma perspectiva muito boa. Acho que todo esse cuidado é carinho, mas todo esse cuidado também precisa ser entendido como jovens que precisam entrar no esquema do profissional", analisou.

Confira no vídeo acima o que disse Mancini!