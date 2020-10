Mancini fala do 'talismã' Everaldo e da importância do aspecto emocional

Vasco e Corinthians se enfrentaram nessa quarta-feira pela 18º rodada do Brasileirão. No duelo dos desesperados, o Corinthians levou a melhor graças ao gol de Everaldo. Após a partida, Mancini falou sobre o jogador.

“Realmente, o Everaldo foi decisivo em dois jogos no final do jogo, isso mostra que além do time não desistir, nós sabemos que a característica do jogador é jogar para frente, esse conceito que está sendo modificado, tem surtido resultado e quando a gente estiver melhor acostumado com ele, a equipe vai ganhar muito com isso”, disse o treinador em entrevista coletiva.

Confira no vídeo acima o que o treinador corinthiano falou!