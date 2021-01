No último 28/01, o Corinthians viajou para enfrentar o Bahia e saiu com uma derrota por 2 a 1 pela 30ª rodada do Brasileirão.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva do técnico Mancini, onde ele fala da situação do Timão, deixando claro que o time precisa melhorar.