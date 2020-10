VÍDEO: Mancini fala em recuperar a confiança no Corinthians

O Corinthians recebeu o América-MG na Neo Química Arena pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e, saiu derrotado. Uma derrota que deixou o treinador, Vagner Mancini, muito irritado.

"Vi jogadores sem confiança para jogar e não vi uma pessoa no estádio. Não estou entendendo a relação desta falta de confiança sem cobrança na arquibancada (...) A bola não pode queimar no pé do jogador sendo que não temos ninguém no estádio, se tivesse 50 mil pessoas gritando e pressionando eu até entenderia. Essa mudança de postura que tem de acontecer e vai acontecer", disse o treinador.

Confira no vídeo acima o que disse Vagner Mancini sobre a derrota do Corinthians!