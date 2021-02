O Flamengo superou o Corinthians com vitória por 2 a 1 e segue colado no líder Internacional. O Rubro-Negro e o Colorado agora pensam no confronto direto do próximo dominigo pela penúltima rodada do Brasileirão. O Timão, por sua vez, continua de olho em vaga na Libertadores.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Mancini, o técnico do Timão, onde ele falou sobre a disputa pela Libertadores.